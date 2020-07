Speciale difesa: Nato, conclusa prima parte indagine su incidente tra Marina francese e turca nel Mediterraneo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Nato avrebbe concluso la prima parte dell’indagine sull’incidente avvenuto il 10 giugno tra gli assetti della Marine militari di Turchia e Francia nel Mediterraneo. Secondo quanto riporta l’agenzia di stampa tedesca “Dpa”, un primo rapporto è stato completato e ora dovrà essere discusso in seno all’Alleanza. In base ad una versione fornita dalla Francia, il 10 giugno una nave da guerra turca avrebbe ripetutamente diretto il suo radar verso una fregata francese. Dal momento che tali sistemi vengono generalmente utilizzati solo per fornire dati per gli obiettivi per l'uso di sistemi d'arma, la Francia considera quest'azione come "estremamente aggressiva". Il caso è stato sollevato durante la recente riunione dei ministri della Difesa della Nato a Bruxelles il 17 e 18 giugno. In quell’occasione, il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, ha annunciato che l'incidente del 10 giugno è stato sottoposto ad una indagine dalle autorità militari della Nato, anche perché la fregata francese era parte dell’operazione di sorveglianza Marittima Sea Guardian al momento dell'incidente. Finora, le affermazioni della Francia sono state respinte con veemenza dalla Turchia. L'agenzia di stampa statale “Anadolu” ha citato un alto ufficiale militare che ha respinto le accuse come "completamente irrealistiche". Secondo Ankara, la fregata francese "Courbet" stava viaggiando ad alta velocità nelle immediate vicinanze della nave turca, senza alcun contatto radio. Per motivi di sicurezza, la nave turca avrebbe utilizzato la telecamera integrata del radar per monitorare questa manovra, ma non è stata effettuata alcuna acquisizione del bersaglio. (Geb)