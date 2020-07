Speciale difesa: Libia, Gna non permetterà ai mercenari di occupare giacimenti petroliferi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vice ministro della Difesa del Governo di accordo nazionale libico (Gna), Salah al Namroush, ha promesso che le autorità non "consentiranno l'occupazione da parte di mercenari e bande criminali delle risorse libiche". Nelle dichiarazioni alla stampa, Namroush ha affermato che "le fonti energetiche, i campi, i porti petroliferi, le risorse idriche e altre risorse naturali sono per tutti i libici". Il vice ministro ha sottolineato che il Gna "non permetterà di rendere queste risorse una fonte di sfruttamento o estorsione". (Lit)