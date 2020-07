Speciale difesa: Parlamento romeno approva strategia nazionale per il periodo 2020-2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parlamento romeno ha approvato la Strategia nazionale di difesa per il periodo 2020-2024, presentata dal presidente Klaus Iohannis. Lo riferisce l'agenzia di stampa romena "Agerpres". Le basi della politica estera e di sicurezza sono l'appartenenza all'Ue e alla Nato, nonché il Partenariato strategico con gli Stati Uniti. Tra le minacce, sono menzionate la crisi economica provocata dalla pandemia di Sars-CoV 2, il consolidamento del potenziale militare nel vicinato della Romania, la volatilità dello stato di sicurezza regionale, gli attacchi cibernetici, le distorsioni sui mercati energetici. Il Parlamento di Bucarest ha concluso ieri la sessione ordinaria, mentre da oggi è convocato in sessione straordinaria per due settimane. (Rob)