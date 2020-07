Speciale difesa: David Lockwood è nuovo amministratore delegato di Babcock International

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo amministratore delegato della multinazionale britannica del settore della difesa Babcock International è David Lockwood. Come riferisce il quotidiano britannico "Financial Times", la scelta di Lockwood, che assumerà ufficialmente l'incarico a settembre, rappresenta un nuovo inizio per la multinazionale. Lockwood "porta con un sé una grande conoscenza dei mercati della difesa e dell'aviazione, e una ricca esperienza in tecnologia e in innovazione", ha detto il presidente di Babcock Ruth Cairnie. "Le capacità e l'esperienza nell'industria di Lockwood contribuiranno a garantire la realizzazione delle nostre prestazioni operative e dei nostri obiettivi strategici", ha aggiunto Cairnie. Babcock si è trovata in alcune posizioni economiche difficili negli ultimi anni, e ha avuto spesso una relazione complessa con il ministero della Difesa britannico. Fonti vicine alla multinazionale sostengono che il compito di Lockwood sarà quello di risolvere queste questioni. (Rel)