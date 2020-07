Speciale difesa: Cina annuncia misure contro 5 media statunitensi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo cinese ha richiesto ad alcuni media degli Stati Uniti presenti nel paese di presentare informazioni su personale, situazione finanziaria, operazioni e proprietà immobiliari in Cina entro sette giorni. Il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Zhao Lijian, ha nominato l'agenzia di stampa "Associated Press", l'emittente radiotelevisiva "Cbs", l'agenzia "United Press International" e la "National Public Radio". "Le contromisure che la Cina è stata costretta a prendere in risposta alla crescente discriminazione da parte statunitense e le restrizioni sui media cinesi negli Usa sono di pura autodifesa", ha affermato il portavoce. (Cip)