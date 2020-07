India: dopo il blocco di 59 app gli editori online chiedono lo stop per le piattaforme di informazione cinesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Dopo il blocco di 59 app, per la maggior parte cinesi, deciso dal governo indiano, l'Associazione degli editori digitali di notizie (Dnpa) ha pubblicato un appello affinché siano messe al bando anche le piattaforme di informazione possedute o finanziate da compagnie cinesi, per evitare che informazioni distorte arrivino al pubblico indiano. La Dnpa ha sottolineato nel suo comunicato, emesso oggi, che Pechino ha già di fatto vietato i media indiani in Cina, impedendo agli utenti di accedere a notizie e opinioni provenienti dall'India: "Nessuno dei siti web indiani può essere aperto in Cina anche tramite una rete virtuale privata", si legge nel comunicato dell'associazione. Intanto, alcuni influencer indiani hanno annunciato la migrazione da TikTok. ByteDance, la compagnia che ha sviluppato il social network per la diffusione di video, potrebbe essere la più colpita, dato che contava su 200 milioni di utenti nel mercato indiano. Un impatto, tuttavia, è prevedibile anche per le società tecnologiche indiane che forniscono servizi alle multinazionali globali in Cina e che hanno investito nel mercato cinese.Ieri l'ambasciata della Cina a Nuova Delhi ha replicato che la misura, "mirata in modo selettivo e discriminatorio a determinate app cinesi per motivi ambigui e inverosimili, si scontra con requisiti di procedura equi e trasparenti, abusa di eccezioni di sicurezza nazionale ed è sospetta di violazione delle norme dell'Organizzazione mondiale del commercio". Inoltre, "non favorisce gli interessi dei consumatori e la concorrenza del mercato in India", si legge in un comunicato del portavoce, Ji Rong. Le app bloccate "hanno un gran numero di utenti in India, hanno operato rigorosamente in conformità con le leggi e le normative indiane e forniscono servizi efficienti e veloci per i consumatori, i creativi e gli imprenditori indiani. Il divieto influenzerà non solo l'occupazione dei lavoratori indiani locali che supportano queste app, ma anche gli interessi degli utenti indiani e l'occupazione", prosegue la nota. "Ci aspettiamo che l'India riconosca la natura reciprocamente vantaggiosa della cooperazione economica e commerciale Cina-India e sollecitiamo la parte indiana a cambiare le sue pratiche discriminatorie, mantenere lo slancio della cooperazione economica e commerciale Cina-India, trattare equamente tutti gli investimenti e i fornitori di servizi e creare un ambiente commerciale aperto, equo e giusto, tenendo conto degli interessi fondamentali di entrambe le parti e degli interessi generali delle relazioni bilaterali", conclude l'ambasciata.Il governo indiano ha bloccato le 59 applicazioni internet e di telefonia mobile "poiché alla luce delle informazioni disponibili sono coinvolte in attività che pregiudicano la sovranità e l'integrità dell'India, la difesa dell'India, la sicurezza dello Stato e l'ordine pubblico". Così il 29 giugno il ministero della Tecnologia dell'informazione ha motivato la decisione, presa in base alla sezione 69A della legge Information Technology Act del 2009 e delle successive norme Information Technology (Procedure and Safeguards for Blocking of Access of Information by Public) Rules del 2009. Non è stato fatto alcun riferimento alla tensione con la Cina, dopo il recente scontro fra truppe nella Valle del Galwan, e alla proprietà cinese della maggior parte delle applicazioni bloccate, tra le quali alcune molto popolari, come TikTok, Uc Browser, WeChat, Weibo, Baidu Map e Xender.Ci sono "preoccupazioni su aspetti relativi alla sicurezza dei dati e alla tutela della privacy di 1,3 miliardi di indiani", spiega il comunicato del ministero, ed "è stato recentemente notato che tali preoccupazioni rappresentano una minaccia anche per la sovranità e la sicurezza". In particolare, il ministero sostiene di aver ricevuto numerosi reclami da varie fonti sull'uso improprio di alcune app disponibili su piattaforme Android e iOS "per il furto e la trasmissione clandestina dei dati degli utenti in modo non autorizzato a server che hanno sedi al di fuori dell'India". "La raccolta di questi dati, la sua estrazione e profilazione da elementi ostili alla sicurezza nazionale e alla difesa dell'India, che alla fine incide sulla sovranità e integrità dell'India, è una questione di profonda e immediata preoccupazione che richiede misure di emergenza", prosegue la nota. Il comunicato sottolinea che un'azione rigorosa è stata sollecitata da più parti: il Centro indiano di coordinamento sui reati informatici, il ministero dell'Interno, i cittadini che si sono rivolti alla Squadra di risposta all'emergenza informatica (Cert-in), rappresentanti politici dentro e fuori il parlamento.