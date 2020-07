Scuola: Augussori (Lega), in ordinanza privatisti Azzolina conferma gravi discriminazioni tra studenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore della Lega, Luigi Augussori, osserva che "nell'ordinanza per i privatisti il ministro Azzolina conferma le gravi discriminazioni tra studenti a cui ci ha tristemente abituato. Due le evidenti criticità - prosegue il parlamentare in una nota -, i privatisti per essere ammessi agli esami di maturità di settembre dovranno avere il 6 in tutte le materie, a differenza degli studenti che hanno fatto la maturità ordinaria, anche ammessi con insufficienze. In più l'esame di maturità è stato fissato il 9 settembre, data che si incrocia ai test universitari, tra cui quello per le professioni sanitarie, con problemi per spostamenti, preparazioni, costi. Una follia. Il ministro Azzolina - conclude l'esponente leghista - continua a confermare la sua inadeguatezza. Lasci per il bene della scuola". (Com)