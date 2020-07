Energia: Eni e algerina Sonatrach firmano tre accordi nel settore del gas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia energetica italiana Eni e l’algerina Sonatrach hanno firmato oggi ad Algeri tre accordi nel settore del gas, alla presenza del ministro dell’Energia algerino, Abdelmadjid Attar, dell'amministratore delegato di Sonatrach, Toufik Hakkar, e dell’Ad di Eni, Claudio Descalzi. Secondo quanto riferisce una nota di Eni, le due società hanno firmato un protocollo d'intesa allo scopo di ampliare la collaborazione nell'ambito delle attività upstream. L'accordo prevede un lavoro comune volto ad identificare opportunità in ambito esplorazione, sviluppo e produzione, sulla base della nuova legge Idrocarburi ed estendendo il modello di sviluppo fast track applicato con successo sul progetto del Berkine Nord. Inoltre sono stati conclusi gli accordi per la commercializzazione del gas upstream dei Blocchi del Berkine Nord e le condizioni commerciali del contratto di importazione gas in Italia per l'anno termico 2020-21. Eni e Sonatrach hanno inoltre passato in rassegna il recente completamento della costruzione del gasdotto che collega i siti produttivi di Bir Rebaa Nord (Brn) e di Menzel Ledjmet Est (Mle) nel Bacino del Berkine. Le due compagnie hanno confermato la volontà di proseguire l'accelerazione del progetto Berkine Nord, entrato in produzione lo scorso febbraio a solo un anno dalla firma degli accordi, con l'obiettivo di esportare 6 Mscm al giorno entro la fine del 2020. I due amministratori delegati hanno condiviso l'impegno a continuare su un percorso di time to market accelerato facendo leva sulla disponibilità e la capacità delle società contrattiste del gruppo Sonatrach coinvolte nell'esecuzione dei lavori. (segue) (Res)