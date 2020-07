Speciale energia: Polonia, governo sottolinea la "vittoria diplomatica e giudiziaria su Gazprom"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polonia ha ottenuto una grande vittoria, insieme diplomatica e giudiziaria, sulla compagnia russa Gazprom, che in modo ingiustificato aveva aumentato i prezzi di fornitura di gas per il paese. E' la valutazione compiuta da Krzysztof Szczerski, capo di gabinetto del presidente polacco, che per l'emittente televisiva "Tvp Info" ha commentato il pagamento del rimborso da 1,5 miliardi di dollari compiuto da Gazprom alla compagnia polacca Pgnig. Il pagamento deriva da una decisione del tribunale arbitrale di Stoccolma dello scorso 30 marzo e da un successivo accordo tra le due compagnie. Szczerski ha aggiunto che ciò consentirà un abbassamento dei prezzi del gas per i consumatori polacchi. (Vap)