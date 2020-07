Speciale energia: Viking Link, Sace con Simest, Bnp e Hsbc per primo finanziamento Eca green in Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sace, Simest, Bnp Paribas Corporate and Institutional Banking (Cib) e Hsbc hanno finalizzato il primo green loan con garanzia Eca (Export credit agencies) a sostegno dell’export italiano e delle infrastrutture energetiche rinnovabili in Europa: un finanziamento da 488 milioni di dollari in favore di National grid North America, società del Gruppo National Grid Plc che è il principale gestore di reti elettriche e gas nel Regno Unito, a sostegno dei lavori e delle forniture commissionate all’italiana Prysmian nell’ambito del progetto internazionale “Viking Link”. Stando al relativo comunicato stampa, la linea di credito è erogata da un pool di mandated lead arrangers e lenders comprendente Bnp Paribas Cib, Bnp Paribas Fortis, Hsbc Bank Plc, e beneficia della garanzia di Sace al 90 per cento e della stabilizzazione del tasso d’interesse del finanziamento al tasso Cirr da parte di Simest. Il progetto “Viking Link”, del valore complessivo di due miliardi di euro, prevede la realizzazione di un’interconnessione elettrica sottomarina della capacità di 1.400 megawatt tra Regno Unito e Danimarca: un sistema che fornirà energia rinnovabile a 1,4 milioni di famiglie e, una volta completato, con i suoi 760 chilometri di lunghezza, rappresenterà la più grande infrastruttura di questo tipo a livello mondiale. (Com)