Speciale energia: Spagna, Siemens Gamesa chiude lo stabilimento in Navarra con 239 dipendenti

- La società energetica Siemens Gamesa chiuderà la fabbrica di pale eoliche di Aoiz (Navarra) con il conseguente licenziamento dei suoi 239 dipendenti. Secondo quanto riferisce il quotidiano "Cinco Dias", l'azienda ha giustificato la chiusura, come già avvenuto per la fabbrica di Miranda de Ebro (Burgos) che contava quasi 200 dipendenti, sostenendo che gli impianti spagnoli utilizzati per la produzione di componenti per piccole turbine eoliche erano ormai obsoleti in un mercato che richiede turbine più potenti. Il porto più vicino a Aoiz, ad oltre 200 chilometri di distanza, renderebbe inoltre "la sua competitività non redditizia per le esportazioni". L'azienda, tuttavia, ha voluto rassicurare che la Spagna "continuerà ad essere il paese in cui abbiamo la maggiore presenza industriale". (Spm)