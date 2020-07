Speciale energia: siglato accordo tra Engie e Bts Biogas per sviluppo progetti decarbonizzazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Siglato un accordo strategico per la riduzione della CO2 in atmosfera fra Engie, player mondiale dell'energia e dei servizi e Bts Biogas Srl (Bts), leader di mercato nel settore biogas. La partnership - spiega una nota - in coerenza con il posizionamento delle due aziende, ha l'obiettivo di condividere know how e generare opportunità per importanti progetti di decarbonizzazione in Italia. Si è conclusa con successo la fase di definizione della division of works per la progettazione, realizzazione e conduzione di progetti green nel settore biometano da scarti e sottoprodotti organici. Il Memorandum of understanding (Mou) prevede la condivisione di una pipeline di progetti che verranno individuati sinergicamente e sviluppati entro un anno dalla sigla dell'accordo. "Entrare nella fase operativa della partnership con Engie - afferma Franco Lusuriello ceo di Bts Biogas - è per noi fonte di grande soddisfazione. Condividere le nostre pipeline su importanti progetti di decarbonizzazione ci consentirà di sviluppare nuove opportunità e di rafforzare quelle esistenti".