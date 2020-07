Speciale energia: governo spagnolo, riattivare "con urgenza" produzione di petrolio in Libia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo spagnolo ha espresso "grande preoccupazione" per il deterioramento della situazione economica in Libia, che "aggrava la situazione della popolazione, immersa in un lungo conflitto". Lo ha comunicato il ministero degli Esteri spagnolo, chiedendo "con urgenza" la fine del blocco della produzione di petrolio in Libia, "risorsa che appartiene a tutto il popolo libico". Per il dicastero, "deve essere garantito il corretto funzionamento degli impianti petroliferi e dell'unità di gestione responsabile della Compagnia petrolifera nazionale" della Libia (Noc), sotto l'autorità del governo di Tripoli. Come riferisce il quotidiano "La Vanguardia", il governo spagnolo ha pertanto invitato le autorità della Libia "a rafforzare le istituzioni economiche", ribadendo il suo impegno per la "la stabilità, la sovranità, l'unità e integrità territoriale" del paese, nonché il suo sostegno agli sforzi delle Nazioni Unite per una soluzione politica alla crisi nel paese nordafricano. (Res)