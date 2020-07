Messico: al via processo di liquidazione della banca Famsa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero delle Finanze del Messico ha reso nota la revoca della licenzia e il conseguente avvio di un processo di liquidazione del Banco Famsa, istituto di credito dell'omonimo gruppo. Un intervento che segue "un processo ordinato, coordinato e trasparente di revisione da parte delle autorità finanziarie", e che viene fatto per "proteggere i 580.774 risparmiatori" che hanno risorse sul conto. I loro depositi, prosegue il ministero, verranno garantiti dall'istituto per la Protezione del risparmio bancario (Ipab)", senza l'utilizzo di risorse pubbliche. L'Ipab si finanzia con stanziamenti mensili realizzati dalle stesse banche, ricorda il ministero avvertendo che non si tratta di "un salvataggio" pubblico della banca. La nota specifica che la revoca della licenza segue il mancato rispetto di "disposizioni normative" dal 2016, irregolarità contabili, gestioni inappropriate del rischio e prestiti di favore oltre i limiti non consentiti che non possono neanche essere "coperti" dall'emergenza della pandemia in atto. (Mec)