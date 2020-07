Grandi obiettivi ed aspettative elevate, la Germania assume oggi la presidenza del Consiglio Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il motto “Insieme. Rendere di nuovo l'Europa forte”, la Germania assume oggi la presidenza di turno del Consiglio dell'Ue, che eserciterà per i successivi sei mesi. Il programma, già ampio e denso di obiettivi di estrema valenza politica ed economica, è stato modificato nella forma e nella sostanza dalla pandemia del coronavirus. Il superamento della crisi è divenuto per ammissione dello stesso cancelliere Angela Merkel il primo obiettivo della presidenza tedesca dell'Ue. A tal fine, il governo federale intende giungere rapidamente, già al Consiglio europeo del 17 e 18 luglio prossimo, a un accordo tra gli Stati membri sul fondo per la ripresa dell'Ue. La complessità dei problemi e la necessità di un approccio comunitario fanno emergere dalla retorica del motto “Insieme. Rendere di nuovo l'Europa forte” la sostanza della presidenza tedesca del Consiglio dell'Ue. Berlino intende impegnarsi al massimo per rafforzare la coesione tra gli Stati membri e impedire l'ampliamento delle divergenze politiche, economiche e sociali. A tal fine, la Germania ha posto come obiettivi della propria presidenza del Consiglio dell'Ue l'approvazione del Quadro finanziario pluriennale 2021-2027, la gestione della Brexit, la protezione del clima e la digitalizzazione. Sul piano internazionale, la Germania è determinata a operare per l'affermazione dei valori e degli interessi dell'Europa nel mondo, in un confronto alla pari con le altre grandi potenze come Stati Uniti, Russia e Cina. Berlino vuole, quindi, attuare una politica europea che è anche affermazione degli interessi tedeschi, con il cancelliere Angela Merkel che difende il multilateralismo, nuova “Weltpolitik” della Germania, dalle spinte isolazioniste degli Stati Uniti. La vastità degli obiettivi è lampante, tale da generare aspettative estremamente elevate in chi guarda alla Germania come presidente di turno del Consiglio dell'Ue. Tuttavia, il governo federale è consapevole delle sfide che lo attendono nei prossimi sei mesi. Come affermato dall'ambasciatore di Germania a Roma, Viktor Elbling, “in sei mesi non si possono risolvere tutti i problemi degli anni passati” che hanno interessato l'Ue. A ogni modo, ha evidenziato il diplomatico, il governo federale si impegnerà affinché gli Stati membri possano “crescere tutti insieme, con condizioni di vita comparabili in tutta l'Ue”. In questo modo, ha concluso Elbling, “diventeremo più forti” come Europa.La posizione della Germania sulla presidenza del Consiglio dell'Ue è stata evidente durante l'incontro tra Merkel e il presidente francese, Emmanuel Macron, tenuto il 29 giugno scorso presso il castello di Meseberg, residenza del governo federale in Brandeburgo. In quell'occasione, Merkel ha dichiarato che, a causa della crisi del coronavirus, l'Ue attraversa “tempi difficili”, ma è “il nostro futuro: solo insieme saremo forti e giocheremo un ruolo nel mondo”. In un nuovo appello alla coesione tra gli Stati membri, il cancelliere tedesco ha poi ribadito che “saremo forti soltanto in una comunità europea”. Il richiamo alla solidarietà europea, attiva e non solo retorica, è ormai una costante per Merkel dallo scoppio della crisi del coronavirus e segna una svolta che, oltre la comunicazione, è politica per una Germania spesso percepita come determinata a perseguire esclusivamente i propri interessi. L'approccio solidale del governo federale si è manifestato con la proposta di Merkel e Macron di un fondo europeo da 500 miliardi di euro per la ricostruzione dopo la crisi del coronavirus, finanziato da titoli emessi dalla Commissione europea. In questo modo, la Germania ha infranto un autentico tabù, muovendo da guardiana del rigore a sostenitrice della spesa in deficit, svolta che ha adottato anche al proprio interno per far fronte alla crisi. L'iniziativa di Merkel e Macron è stata recepita dalla Commissione europea, che ha aumentato la dotazione del fondo per la ricostruzione a 750 miliardi di euro. L'attuazione dello strumento si articola in sovvenzioni e prestiti da rimborsare e proprio su tale funzionamento si è aperta la divisione tra gli Stati membri dell'Ue. I “Quattro parsimoniosi”, ossia Austria, Paesi Bassi, Danimarca e Svezia, sono infatti contrari alle sovvenzioni e chiedono un fondo per la ricostruzione basato esclusivamente sui finanziamenti da restituire. Proprio per smorzare le aspettative, a Meseberg, Merkel ha dichiarato che dal negoziato tra gli Stati membri dovrà emergere un fondo per la ricostruzione “solido”. Rispetto alla proposta della Commissione europea “vi saranno naturalmente dei cambiamenti”. Tuttavia, il fondo per la ricostruzione “deve aiutare”, soprattutto i paesi dell'Unione europea più gravemente colpiti dalla crisi. A ogni modo, Merkel ha evidenziato che ogni Stato membro deve guardare alla propria “capacità di creare futuro”, ossia non dipendere esclusivamente dagli aiuti europei per la ripresa. A tal riguardo, il cancelliere tedesco ha citato l'esempio del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che ha annunciato “un piano per modernizzare” l'Italia.È proprio all'Italia, e agli altri paesi dell'Ue maggiormente interessati dalla questione migratoria, che si indirizza un ulteriore obiettivo della presidenza tedesca del Consiglio dell'Ue: la riforma del diritto europeo in materia di asilo, attualmente disciplinata dal regolamento di Dublino. Il ministro dell'Interno tedesco, Horst Seehofer, ha proposto una soluzione che prevede, tra l'altro, un esame di idoneità alla protezione internazionale alle frontiere esterne dell'Ue. I migranti che non hanno titolo a ottenere lo status di rifugiato andrebbero immediatamente rimpatriati, gli altri verrebbero ripartiti tra gli Stati membri dell'Ue. Per superare l'opposizione dei governi che non intendono ricevere i profughi nel proprio territorio, Seehofer propone che tali paesi partecipino al meccanismo di ridistribuzione fornendo risorse, umane e materiali. Tuttavia, questo è un ulteriore esempio della vastità degli obiettivi e delle relative aspettative della Germania come presidente di turno del Consiglio dell'Ue. Il piano di Seehofer per la riforma del diritto d'asilo non ha ancora fatto breccia tra gli Stati membri che vi si oppongono ed è osteggiato anche in Germania dal Partito socialdemocratico tedesco (SpD), che con l'Unione crisitiano-democratica (Cdu) e l'Unione cristiano-sociale (Csu) forma la Grande coalizione, al governo del paese dal 14 marzo 2018.Un ulteriore esempio della discrasia tra obiettivi, capacità e aspettative della Germania come presidente di turno del Consiglio dell'Ue è la riforma del diritto europeo in materia di concorrenza, al fine di facilitare fusioni e acquisizioni. L'obiettivo è costituire “campioni europei”, industrie in grado di competere alla pari con la concorrenza di Stati Uniti e Cina. Da tempo, il ministro dell'Economia e dell'Energia tedesco, Peter Altamaier, insiste sul punto, al centro della Strategia industriale nazionale 2030 che ha elaborato per la Germania. L'industria tedesca è con decisione al fianco di Altmaier. Il presidente della Camera dell'industria e del commercio tedesca (Dihk), Eric Schweitzer, ha recentemente dichiarato che l'Ue deve “allineare il diritto della concorrenza alle condizioni del mercato mondiale, affinché le società europee possano tenere il passo con il contesto globale”. In un documento sulla politica industriale dell'Ue, la Dihk propone quindi alla Commissione europea maggiore attenzione alla concorrenza nell'Ue e nel mondo. Inoltre, il Dihk sostiene l'iniziativa congiunta di Altmaier e del ministro dell'Economia e delle Finanze francese, Bruno Le Maire, per la creazione di campioni europei mediante la riforma del diritto dell'Ue in materia di concorrenza con la previsione di una “maggiore flessibilità giustificata”. Alla proposta franco-tedesca hanno aderito anche Italia e Polonia, che spingono rispettivamente per la fusione tra Fincantieri e Chantiers de l'Atlantique e tra le compagnie petrolifere Pkn Orlen e Lotos. Tuttavia, gli Stati membri di minori dimensioni ritengono che la riforma del diritto europeo della concorrenza con l'allentamento delle regole possa danneggiare le proprie imprese e i propri consumatori. Con la Dihk e l'Associazione federale dell'industria tedesca (Bdi), Altmaier propone che le autorità garanti della concorrenza nell'Ue tengano in maggior considerazione la competizione al di fuori dell'Europa nel valutare una proposta di fusione. Ciò significherebbe che un accordo di fusione potrebbe essere approvato anche se limitasse la concorrenza all'interno dell'Ue. Tuttavia, il commissario europeo alla Concorrenza, Margrethe Vestager, non ha ancora accolto le proposte di Altmaier.Gli obiettivi della Germania come presidente di turno del Consiglio dell'Ue sono tanto vasti da non poter non generare aspettative altrettanto elevate. Tuttavia, le priorità del governo federale sono “giuste”, ha dichiarato il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, nel corso di un'intervista rilasciata oggi al quotidiano “Sueddeutsche Zeitung”. Per Sassoli, il governo federale sta stabilendo “le giuste priorità, concentrandosi innanzitutto sul piano di ricostruzione dell'Ue dalla crisi e sul bilancio europeo”. Il presidente del Parlamento europeo ha quindi evidenziato che,Merkel “si focalizza sugli obiettivi che riguardano tutti noi, come la migrazione, il Green deal e la protezione del clima, nonché sulla questione dell'allargamento” dell'Ue. Sassoli ha aggiunto: “È importante modellare l'Unione europea in modo che diventi più moderna e meglio equipaggiata per le crisi future. Questo è nell'interesse della Germania, dell'Italia e di tutti i membri dell'Ue. L'attenzione del cancelliere Merkel mi permette di guardare al futuro in maniera positiva”. Secondo Sassoli, il compito principale di Merkel come capo del governo della Germania presidente di turno del Consiglio dell'Ue è attuare il motto di Helmut Kohl, cancelliere tedesco dal 1982 al 1998: “Non abbiamo bisogno di un'Europa tedesca, ma di una Germania europea”. Oltre la retorica, la Germania deluderà inevitabilmente molte aspettative come presidente di turno del Consiglio dell'Ue. È sufficiente pensare al rinvio sine die del vertice Ue-Cina, previsto a Lipsia per il 14 settembre prossimo, a causa della crisi del coronavirus. Tale sviluppo non è certamente imputabile al governo federale, ma richiama all'attenzione il difficile percorso che attende la Germania nei prossimi sei mesi, in equilibrio sul filo che divide le attese dalla realtà. Come affermato dal presidente dell'Associazione federale dell'industria tedesca (Bdi), Dieter Kempf, il successo della presidenza tedesca del Consiglio dell'Ue “non deve essere messo a repentaglio da una lunga lista di desideri con aspettative troppo elevate”. (Geb)