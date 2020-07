Infrastrutture: Bosnia, completamento statale Stolac-Neum è previsto per la fine del 2021 (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Sanità croato, Vilija Beros, ha giustificato nelle scorse ore quanto accaduto evidenziando che Zagabria impone l'obbligo di autoisolamento per 14 giorni ai cittadini di quasi tutti i paesi dei Balcani occidentali. Le autorità croate hanno infatti introdotto nuovamente a partire dalla mezzanotte del 24 giugno l'obbligo di autoisolamento per chi proviene da Serbia, Bosnia-Erzegovina, Kosovo e Macedonia del Nord. La decisione è stata presa alla luce dell'aumento del numero di persone contagiate dal Covid-19 in Croazia nelle ultime settimane. I contagi, secondo le autorità sanitarie, sono dovuti in gran parte all'importazione di casi dai paesi sopra indicati. Nella giornata di oggi il ministro Turkovic ha avuto una conversazione telefonica con l'omologo della Croazia, Grlic Radman. Secondo una nota diramata dal ministero degli Esteri bosniaco, Turkovic è stata informata dall'omologo di Zagabria che sono previsti degli allentamenti alle restrizioni imposte dalle autorità croate per l'ingresso dei cittadini provenienti dalla Bosnia-Erzegovina. Il ministro Grlic Radman ha precisato, dopo aver consultato gli altri colleghi del governo, che è stato raggiunto un accordo per allentare le misure restrittive in questo senso. Il ministro Turkovic ha ringraziato l'omologo croato per il suo impegno personale a risolvere la questione a seguito dei contatti avvenuti ieri fra i due ministri, e per la volontà di risolvere "i possibili equivoci tra i due paesi" nello spirito delle migliori pratiche diplomatiche e dello sviluppo di relazioni basate sul principio di buon vicinato. (Seb)