Calcio: Panini e Lega Serie A lanciano mini-album di figurine per ripartenza campionato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una collezione di figurine per celebrare la ripartenza del campionato di calcio, dopo il blocco causato dalla pandemia. È l’iniziativa di Lega Serie A e Panini. La mini-collezione si chiama “RipartiAmo" ed è caratterizzata nel testo dalla “’A” del logo di Lega Serie A. La raccolta - spiega un comunicato stampa di Panini - è articolata in venti nuove figurine, ciascuna dedicata ad un campione di una delle squadre della Serie A Tim ritratto davanti a un celebre monumento della città di appartenenza del club. Tra gli altri, sono presenti Giorgio Chiellini (Juventus), Romelu Lukaku (Inter) e Gianluigi Donnarumma (Milan). Le figurine potranno essere raccolte in un mini-album di quattro pagine, dello stesso formato dell'album "Calciatori 2019-2020" di cui rappresenta una sorta di completamento. Nei prossimi giorni, Panini distribuirà ad ognuna delle venti squadre di Serie A Tim una dotazione di cinquanta kit formati da un mini-album "RipartiAmo" con le relative venti figurine, più un album e una scatola di bustine della collezione "Calciatori 2019-2020". Ciascuna squadra potrà utilizzare questi kit per operazioni di charity sul proprio territorio. Per rispondere alle richieste dei propri collezionisti, a partire dalla seconda metà di luglio anche Panini distribuirà questa speciale mini-raccolta, che potrà essere acquistata tramite il servizio clienti al prezzo di 9,90 euro. (segue) (com)