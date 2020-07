Calcio: Panini e Lega Serie A lanciano mini-album di figurine per ripartenza campionato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il nostro Paese - dichiara in una nota Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A - ha attraversato mesi particolarmente duri e difficili e la ripresa del Campionato è un importante segnale di speranza e di ritorno alla normalità per milioni di tifosi, che ogni settimana seguono con una passione viscerale le vicende della propria squadra del cuore. Con l'originale progetto 'RipartiAmo' vengono valorizzati i nostri campioni e le città italiane che rappresentano indossando ogni settimana i colori di appartenenza del proprio Club. Un progetto unico dalla finalità nobile, poiché grazie a Panini le nostre Società potranno realizzare progetti charity sul proprio territorio". "Siamo lieti di aver collaborato con Lega Serie A per questo importante progetto", sottolinea Antonio Allegra, direttore mercato Italia della Panini. "In questo momento difficile, il calcio è più che mai elemento che moralmente unisce tutti gli italiani e traina il Paese verso la ripartenza. E la collezione Calciatori, che fedelmente segue questo incredibile campionato, riparte anch'essa accompagnando gli sportivi in questa estate calcistica. Per questo motivo, per vivere al meglio questo emozionante finale di campionato, abbiamo realizzato un nuovo prodotto, l’ultra pack, che da un lato è una preziosa opportunità per completare la collezione e dall'altro vuole offrire un'ultima possibilità a coloro che non avevano iniziato la collezione prima del lockdown". (com)