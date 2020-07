Colombia: Moody's mantiene stabile profilo di credito a Baa2 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La stima è più pessimista di quella diffusa dalla Banca mondiale (Bm), secondo cui gli shock esterni e interni legati alla pandemia del nuovo coronavirus causeranno una contrazione dell’economia della Colombia del 4,9 per cento nel 2020. Nel 2019 il paese aveva fatto registrare una crescita del 3,3 per cento. Secondo l’istituto finanziario la Colombia tornerà a crescere nel 2021, a un ritmo del 3,6 per cento. Secondo stime governative l’economia colombiana potrebbe subire quest'anno una contrazione del 5,5, per cento, con il secondo trimestre con il peggiore risultato della storia. (Mec)