Bankitalia: Uif, nel 2019 ricevute 1.350 richieste con coinvolgimento di 114 paesi

- Nel 2019 l’Unità di informazione finanziaria per il contrasto al riciclaggio e il finanziamento del terrorismo ha effettuato 963 richieste di informazione ad altre Fiu, anche per corrispondere alle crescenti istanze dell’Autorità giudiziaria, e ha ricevuto 1.350 richieste e informative spontanee con il coinvolgimento a livello globale di 114 paesi. Così il direttore dell’Unità, Claudio Clemente, durante la sua presentazione del Rapporto annuale. “Le collaborazioni hanno consentito nell’anno interventi di blocco di fondi, in Italia e all’estero, funzionali al sequestro o alla confisca: in ambito europeo, lo scambio automatico di segnalazioni di operazioni sospette con caratteristiche cross-border comincia ad assumere volumi assai rilevanti anche se risulta ancora inficiato da notevoli difformità applicative”, ha spiegato, sottolineando che in Europa la crescita della collaborazione deve poter contare sulla certezza di adeguati livelli di presidio nazionale messa in dubbio dalle recenti vicende di fallimento dei controlli in alcuni paesi che hanno consentito infiltrazioni di ingenti flussi di capitali di origine illecita. “I rapporti sul sistema antiriciclaggio pubblicati dalla Commissione nel 2019 sottolineano i rischi, le lacune dei sistemi di prevenzione, i limiti posti dagli otto ordinamenti nazionali all’efficacia dell’azione delle Fiu e all’ampiezza della loro cooperazione”, ha aggiunto. (segue) (Com)