Bankitalia: Uif, nel 2019 ricevute 1.350 richieste con coinvolgimento di 114 paesi (2)

Con il Piano d'azione pubblicato a maggio 2020, ha continuato Clemente, la Commissione delinea le future possibili riforme del sistema antiriciclaggio europeo che dovrà beneficiare, tra l'altro, di regole più armonizzate. "Sono previsti nuovi organismi sovranazionali con compiti di supervisione sul rispetto delle norme da parte degli operatori, e dovrà essere assicurato un più solido sostegno alle Fiu dei singoli paesi anche con la creazione di un meccanismo europeo destinato ad affiancare e fornire sostegno alle attività delle diverse Unità", ha detto, aggiungendo che la collocazione istituzionale del meccanismo dovrà tenere conto del parere del Garante europeo per la privacy che richiede il rafforzamento e la piena garanzia dei presidi di riservatezza e di destinazione esclusiva delle informazioni pervenute al sistema delle Fiu, con una rigorosa distinzione dalla sfera investigativa. La stretta collaborazione in ambito nazionale e internazionale, ha aggiunto, assume un ruolo particolarmente significativo nella fase che stiamo vivendo: il sistema antiriciclaggio è già chiamato e lo sarà ancora di più in prospettiva a intercettare operazioni finanziarie di origine illecita legate alle ricadute economiche dell'emergenza sanitaria.