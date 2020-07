Milano: minaccia passanti con coltelli e aggredisce Cc, arrestato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un 49enne romeno senza fissa dimora è stato arrestato per violenza o minaccia a pubblico ufficiale e resistenza per aver minacciato e aggredito, brandendo due coltelli da cucina e un lanciafiamme "artigianale", i carabinieri di una pattuglia del nucleo Radiomobile di Milano. Alle 22.40 di martedì sera i militari sono intervenuti in via Bovisasca, periferia Nord della città, dove era stata segnalata la presenza di un uomo che in forte stato di agitazione stava infastidendo i passanti impugnando i coltelli di grosse dimensioni e una bomboletta spray utilizzata come un lanciafiamme con l'ausilio di un accendino. Alla vista degli uomini dell'Arma, il 49enne ha detto loro di non avvicinarsi a lui mentre pronunciava frasi prive di senso. A quel punto i carabinieri hanno cercato di ricondurlo alla calma con il dialogo, ma l'uomo improvvisamente si è scagliato contro di loro tentando di colpirli. Per evitare che la situazione precipitasse, un militare dotato del taser ha "sparato" le microcariche elettriche contro l'uomo, riuscendo a immobilizzarlo senza procurargli conseguenze fisiche, come accertato dai soccorritori dell'Areu giunti sul posto. Mentre era in caserma il 49enne ha continuato a dare in escandescenza tanto da chiedere l'intervento del 118 che lo ha trasportato in ospedale, dove è tuttora ricoverato nel reparto di psichiatria piantonato dai militari.(Rem)