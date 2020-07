Commercio: prorogata ordinanza aperture negozi a Roma, fasce orarie diversificate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stata prorogata fino al 31 luglio 2020 l'ordinanza firmata dal sindaco Virginia Raggi a disciplina degli orari di apertura delle attività commerciali, artigianali e produttive. Restano in vigore le fasce orarie diversificate per tipologia di esercizio, in ragione della necessità di evitare assembramenti sui trasporti e nei luoghi pubblici, per contenere il rischio epidemiologico in città. Sempre valida, inoltre, l'esclusione di alcune attività commerciali dall'assoggettamento ai limiti orari, in considerazione delle specifiche modalità di fruizione dei diversi esercizi. "Le aperture per fasce scaglionate delle attività commerciali riducono le occasioni di diffusione del contagio, contribuendo anche a dilazionare i flussi di persone sui mezzi di trasporto. La disciplina oraria in vigore è stata messa a punto tenendo conto delle specifiche esigenze dei diversi esercizi, anche a seguito di un dialogo sempre aperto con le associazioni di categoria", ha commentato in una nota il sindaco di Roma Virginia Raggi. (segue) (Com)