Commercio: prorogata ordinanza aperture negozi a Roma, fasce orarie diversificate (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le altre attività – raggruppate per tipologia – continueranno a seguire tre diverse fasce orarie di apertura e chiusura, dal lunedì al sabato: F1: raggruppa gli esercizi di vicinato del settore alimentare, le medie e grandi strutture di vendita del settore alimentare, i panificatori. Potranno decidere fra due opzioni: F1A (apertura dalle ore 7 ed entro le 8 – chiusura entro le 15) ed F1B (apertura dalle ore 7 ed entro le 8 – chiusura non prima delle ore 19). F2: comprende i laboratori non alimentari, con apertura da effettuarsi nell'intervallo dalle ore 9.30 alle ore 10 – chiusura entro le ore 19. F3: costituita da esercizi di vicinato e medie e grandi strutture di vendita del settore non alimentare, Phone center – Internet point, con apertura da effettuarsi nell'intervallo tra le 10 e le 11 – chiusura non prima delle ore 19. Le disposizioni dell'Ordinanza valgono anche per gli esercizi commerciali e artigianali inseriti nei Centri Commerciali. Le cartolerie, le cartolibrerie e le librerie potranno scegliere discrezionalmente tra gli orari della fascia F2 e quelli della fascia F3. Quanto alla giornata di domenica e ai festivi, l'eventuale orario di apertura al pubblico non è assoggettato alle fasce sopra menzionate ma alla normativa regionale e statale di riferimento. (segue) (Com)