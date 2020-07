Commercio: prorogata ordinanza aperture negozi a Roma, fasce orarie diversificate (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Rimane fermo l'impianto orario, come revisionato con le associazioni di categoria, e al contempo manteniamo alta la priorità della garanzia di incolumità pubblica, fino a scadenza dell'emergenza", commenta nella nota Carlo Cafarotti, assessore allo Sviluppo economico, turismo e lavoro di Roma Capitale. Per gli esercizi commerciali che svolgono attività mista – settore alimentare e non alimentare – sarà possibile scegliere discrezionalmente una delle fasce orarie di apertura al pubblico sopra descritte, relativamente ai titoli posseduti. Vale sempre l'obbligo di esporre, in maniera tale da essere visibili anche all'esterno del locale, il codice scelto o assegnato (F1A, F1B, F2, F3) nonché il relativo orario di esercizio. Resta ferma ogni prerogativa statale e regionale in ordine al mutare delle circostanze di carattere sanitario, e la facoltà del titolare dell'attività in ordine all'apertura o meno della stessa sia nei giorni feriali che in quelli festivi. (Com)