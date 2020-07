Acqua pubblica: Gruppo Cap avvia a San Colombano al Lambro (MI) nuovo progetto di santificazione reti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto, che ha richiesto mesi per essere implementato, ambisce a elevare gli standard di gestione della risorsa e delle reti. Per quanto riguarda le fasi preparatorie all’avvio del progetto, Gruppo CAP ha dotato alcuni punti strategici nella rete di sistemi di campionamento, che consentiranno di tenere costantemente sotto controllo le attività di sanificazione e di intervenire in tempo reale con eventuali modifiche nel dosaggio, che verrà effettuato in modo graduale. La produzione della monoclorammina avverrà presso la centrale di potabilizzazione ubicata in Località Casoni, all’interno di un locale già appositamente realizzato e predisposto per i prelievi periodici. L’azienda del servizio idrico del territorio fa sapere inoltre che, in seguito agli interventi che saranno effettuati, l’acqua del rubinetto potrebbe assumere un leggero colore giallastro, assicurando però che "il fenomeno non altera assolutamente la qualità dell’acqua di casa, che può essere tranquillamente bevuta senza alcuna conseguenza sulla salute. Come avviene dopo un periodo prolungato di chiusura dell’acqua (per esempio quando si va in vacanza), sarà sufficiente far scorrere l’acqua del rubinetto per alcuni minuti per ripristinare la consueta trasparenza". (com)