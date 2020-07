Fisco: Gelmini (FI), nuovo tetto a contante altra picconata a libertà italiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera, afferma che "da oggi scatta la tagliola per i pagamenti con denaro contante. Fino a ieri si poteva tranquillamente pagare usando le banconote fino ad un massimo di 3 mila euro, adesso il tetto scende a 2 mila euro. Una misura miope - rimarca in una nota - che, soprattutto in un periodo di crisi, deprimerà ulteriormente i consumi degli italiani e gli introiti per commercianti e imprese. Forza Italia ha tentato con ogni mezzo a far cambiare idea al governo, ma la maggioranza è rimasta ferma e testarda sulle sue posizioni. Un'altra picconata alla nostra libertà".(Com)