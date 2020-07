Sicurezza: 348 arrestati e quasi 25 kg di stupefacente sequestrato da Polfer in sei mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- 1.114.089 identificati, di cui 5.507 indagati e 348 arrestati: è questo il bilancio dei controlli negli ultimi 6 mesi della Polizia Ferroviaria. 103.305 le pattuglie impiegate nelle stazioni e 10.090 a bordo treno, per un totale di 21.095 convogli scortati. 6.305 i servizi antiborseggio e 1.075 gli stranieri rintracciati in posizione irregolare. Mentre sono stati 353 i minori non accompagnati rintracciati dal personale della Specialità e restituiti alle famiglie o collocati in comunità. 6.639 le contravvenzioni elevate. 829.984 i viaggiatori controllati nei principali scali ferroviari durante l’emergenza sanitaria per il rispetto delle misure anti Covid19 e 6.821 quelli sorpresi in viaggio senza un giustificato motivo. (Ren)