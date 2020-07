Russia: arrestati sulla Piazza Rossa attivisti anti-Putin della campagna "2036" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l'approvazione del nuovo testo costituzionale, il presidente russo potrà essere rieletto e rimanere al potere fino al 2036 sulla base del principio che una nuova legge fondamentale comporta l'imposizione di un nuovo ordinamento statuale, che di fatto "annulla" i precedenti mandati. Il presidente Putin è al potere quasi ininterrottamente dal 2000, con un intervallo dal 2008 al 2012 in cui ha ricoperto la carica di primo ministro, cedendo la presidenza a Dmitrij Medvedev. Nel nuovo testo è previsto che una persona possa detenere la carica per non più di due mandati. Rispetto alla versione precedente, la dicitura "di seguito" è stata cancellata. Allo stesso tempo, Putin sarà ancora in grado di candidarsi nuovamente alla presidenza perché il relativo articolo è stato integrato con un paragrafo che chiarisce come il precedente numero di termini presidenziali per una persona che ha già ricoperto questo incarico è ripristinato dal momento in cui gli emendamenti costituzionali entrano in vigore. (Rum)