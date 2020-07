Vaticano: deceduto Georg Ratzinger, fratello del papa emerito Benedetto XVI

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ deceduto questa mattina Georg Ratzinger, fratello maggiore del papa emerito Benedetto XVI. Lo riferisce il sito specializzato “Catholic New Agency”. Il decesso giunge più di una settimana dopo la visita del fratello Joseph. Georg Ratzinger aveva 96 anni. Il papa emerito è stato in grado di incontrare il fratello maggiore, malato da tempo, il 22 giugno alla fine di un viaggio di quattro giorni in Germania. Mons. Ratzinger era nato in Baviera il 15 gennaio 1924 come primo figlio di Joseph e Maria Ratzinger. Ha espresso un talento giovanile per la musica, imparando a suonare il violino e l'organo della chiesa da bambino. Ha continuato a servire come maestro del coro del Regensburger Domspatzen, il coro della cattedrale di Ratisbona, dal 1964 al 1994. Il 29 giugno 2011, ha celebrato il suo 60mo anniversario come sacerdote a Roma insieme a suo fratello. Entrambi i fratelli Ratzinger sono stati ordinati sacerdoti nel 1951.(Geb)