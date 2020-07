Latina: Buschini, grazie a Dda e carabinieri per blitz anticamorra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grazie ai magistrati della Direzione distrettuale antimafia e ai Carabinieri del comando provinciale di Latina per il blitz anticamorra nella provincia pontina". E' quanto scrive in una nota il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Mauro Buschini, in merito all'operazione di questa mattina che ha portato a 22 arresti nel sud pontino. "La meticolosa indagine, partita 5 anni fa, ha permesso, anche grazie alla collaborazione della Direzione centrale per i servizi antidroga del ministero dell'Interno, di spezzare il legame criminale con i clan napoletani della camorra che, con minacce e l'aggravante del metodo mafioso, volevano conquistare le piazze di spaccio della provincia pontina e del litorale". (Com)