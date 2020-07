Milano: sedicente figlia chiede soldi per chiudere trattativa da notaio, truffate due anziane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due truffe sono state commesse ieri a Milano con lo stesso modus operandi in due distinti episodi ai danni di altrettante donne anziane. Il primo raggiro lo ha subito una 79enne, residente in via Cilea, periferia Nord-Ovest della città. Alle 12 ha ricevuta una telefonata da una donna che spacciandosi per sua figlia le ha spiegato che si trovava dal notaio e per finalizzare una trattativa aveva bisogno di 20 mila in contanti o anche in oggetti d'oro e che a breve sarebbe passata una dipendente dello studio notarile a prendere il denaro e i monili. Poco dopo a casa della 79enne si è presentata una donna che ha preso dall'anziana un sacchetto contenente 100 euro e alcuni monili d'oro. Il secondo episodio si è verificato con le stesse identiche modalità poche ore più tardi in via Gervasini, quartiere Baggio. In questa circostanza la seconda vittima, una signora di 82 anni, ha dato alla truffatrice circa 300 grammi in gioielli. Sulla vicenda indaga la Polizia.(Rem)