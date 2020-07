Milano: dal Comune 1,2 milioni in contributi per imprese e occupazione nei quartieri Lorenteggio e Giambellino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione comunale punta su imprese e socialità per favorire lo sviluppo economico e la vivibilità dei quartieri Lorenteggio e Giambellino. Da domani al 31 dicembre sarà possibile presentare le domande di partecipazione al bando "AdP Lorenteggio – Sostegno all'avvio e al rafforzamento delle attività imprenditoriali con effetti socialmente desiderabili", che mette a disposizione 1,2 milioni di euro a favore di aziende, imprese sociali e aspiranti imprenditori che scelgono di far nascere e crescere le loro attività nelle aree meno centrali di Milano contribuendo così alla ripartenza economica e sociale della città nel periodo post Covid. "Grazie a questo provvedimento e ad altri in corso o in preparazione - spiega in una nota l'assessora alle Politiche per il lavoro, attività produttive e commercio Cristina Tajani - vogliamo contribuire a creare un tessuto commerciale e imprenditoriale capace di animare e rendere più attrattive le zone decentrate della città, a partire da realtà come Lorenteggio e Giambellino. Complessivamente stiamo mettendo a disposizione oltre 4 milioni di euro con misure diverse: dalla scuola dei quartieri al crowdfunding civico, fino ai contributi per la ripartenza delle imprese di prossimità e ai negozi di vicinato delle aree periferiche, con una particolare attenzione alle nuove fragilità create dall'emergenza Covid". (segue) (com)