Milano: dal Comune 1,2 milioni in contributi per imprese e occupazione nei quartieri Lorenteggio e Giambellino (2)

- "In questo periodo delicato e incerto – prosegue l'assessora -, il Comune punta sull'attivazione delle energie dal basso per rispondere alle esigenze dei tanti cittadini che popolano questi quartieri, contribuendo così a migliorare la socialità, la sicurezza e la vitalità commerciale di queste zone. Incentivare l'apertura di imprese, attività, laboratori artigiani capaci di essere un punto di riferimento per gli abitanti del quartiere significa tornare a investire sull'importanza di essere parte integrante di una comunità e sul suo patrimonio di relazioni sociali, due elementi essenziali per lo sviluppo della città". Le risorse messe a disposizione per la realizzazione del bando "AdP Lorenteggio – Sostegno all'avvio e al rafforzamento alle attività imprenditoriali con effetti socialmente desiderabili" derivano da fondi POR FESR Lombardia 2014-2020, volti al sostegno di progetti e iniziative collocate in ambiti urbani caratterizzati da particolare degrado socioeconomico. In questo caso, l'iniziativa fa parte dell'accordo di programma tra Comune di Milano, Regione Lombardia e Aler che prevede anche il sostegno allo sviluppo di imprese a impatto sociale nel cosiddetto "Quadrilatero Erp" interessato da importanti interventi di riqualificazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, e nelle zone limitrofe. (segue) (com)