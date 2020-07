Milano: dal Comune 1,2 milioni in contributi per imprese e occupazione nei quartieri Lorenteggio e Giambellino (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il bando mette a disposizione 1,2 milioni di euro a fondo perduto per far nascere o crescere imprese profit e non profit localizzate nei due quartieri. La percentuale di contributo varierà rispetto al costo complessivo del progetto: 70 per cento per progetti con costo tra i 30 e i 90 mila euro, 60 per cento se l'investimento va dai 90 ai 150 mila euro e 50 per cento se il costo è compreso tra 150 e 200mila euro o superiore a 200 mila euro. Il meccanismo si basa sul presupposto che imprese e aspiranti imprenditori presentino progetti proporzionati alla propria capacità economico-finanziaria e tecnico-operativa e che le realtà più solide possano cofinanziare in misura maggiore rispetto alle altre. Questo permetterà ad un numero più alto e diversificato di imprese di ricevere il contributo dell'amministrazione. I contributi saranno concessi "a sportello" e potranno accedere sia le nuove idee imprenditoriali, sia le imprese esistenti che già operano o che decideranno di operare nei due quartieri bersaglio. A valutare i progetti sarà un'apposita commissione comunale che premierà, oltre alla sostenibilità economica, la capacità delle singole iniziative di generare servizi e prodotti rivolti alle fasce più deboli della popolazione, di rivitalizzare l'attrattività economia del quartiere nonché di creare nuove opportunità occupazionali per gli abitanti dell'area Lorenteggio - Giambellino. (com)