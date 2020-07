Bankitalia: Uif, tutela legalità è essenziale per far ripartire il paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La tutela della legalità è essenziale per far ripartire in modo giusto l’Italia e garantire stabilità: come parte dell’apparato pubblico, che deve sostenere e tutelare i cittadini, l’Unità di informazione finanziaria per il contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo è consapevole di dover concorrere al presidio dei rischi di distorsione che potranno derivare dall’immissione di capitali illeciti nel sistema economico e finanziario. Così il direttore dell’Unità, Claudio Clemente, durante la sua presentazione del Rapporto annuale, sottolineando quanto i costi associati alla pandemia siano stati “altissimi in termini di salute delle persone e di economia che è piombata in una grave crisi con un blocco prolungato dell’attività produttiva, delle esportazioni e di ampi segmenti della domanda interna”. Il Covid-19, secondo Clemente, ha esacerbato le fragilità del sistema economico italiano. “La moltitudine di piccole imprese, che lotta da decenni per la sopravvivenza con un grande bagaglio di idee, di innovazioni, di fatiche personali ma con una struttura finanziaria debole e legata a doppio filo ai finanziamenti bancari, oggi rischia di essere falcidiata, sopraffatta dalla lunga chiusura di quasi tutti i mercati”, ha aggiunto il direttore, ribadendo le gravi conseguenze della crisi in termini di consumi privati, occupazione e accesso ai servizi sociali e sanitari. (segue) (Com)