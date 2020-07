Bankitalia: Uif, tutela legalità è essenziale per far ripartire il paese (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella sua presentazione, Clemente ha ribadito che “la gravità della situazione è stata affrontata in piena sinergia e intesa con gli altri attori dell’apparato di prevenzione”, con una collaborazione efficace con gli organi investigativi e con le autorità giudiziarie. “Per fronteggiare i rischi che si prospettano, è essenziale che noi tutti, attori privati e pubblici, operiamo per calibrare e affinare i presidi antiriciclaggio perché siano ancor più efficaci ma non pregiudichino rapidità ed efficienza dell’intervento di sostegno: l’apparato di prevenzione, con la sua capacità di coinvolgere in maniera capillare tutti i soggetti in grado di rilevare le anomalie collegate all’attuale fase, può dare un contributo significativo perché il sostegno dello Stato arrivi alle persone e alle imprese a cui è rivolto e non finisca, invece, per alimentare le finanze dell’economia illegale o sia oggetto di appropriazione da parte degli operatori più spregiudicati e disonesti”, ha detto il direttore, definendo “fondamentale un’azione corale delle istituzioni e della società civile che utilizzi tutti gli strumenti disponibili per evitare che la crisi e le infiltrazioni criminali nell’economia legale producano una società più ingiusta”. (Com)