Colombia: Banca centrale riduce tasso di interesse al 2,50 per cento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto reso noto ieri dal Dipartimento amministrativo nazionale di statistica (Dane) il tasso di disoccupazione in Colombia si è attestato al 21,4 per cento nel mese di maggio, il doppio del dato registrato nello stesso mese dell'anno precedente, quando è stato registrato un tasso del 10,5 per cento. Lo scorso aprile l’indicatore era al 19,8 per cento. Il tasso di occupazione a maggio si attesta al 43,4 per cento, a fronte del 56,4 per cento registrato nello stesso mese dello scorso anno. (segue) (Mec)