Omofobia: Gallittu (Cgil), bene ddl Zan, ma è già un compromesso, no a modifiche a ribasso

- Salutiamo con favore il deposito della proposta di legge per il contrasto all'omofobia, alla lesbofobia, alla bifobia, alla transfobia e al sessismo dell'On. Zan. Un provvedimento atteso da anni, che metterebbe il nostro Paese in pari con gli altri Stati fondatori dell'Unione Europea, rispondendo positivamente alle sollecitazioni della Corte europea dei Diritti Umani. Così Sandro Gallittu, dell'Ufficio Nuovi diritti della Cgil nazionale sul disegno di legge Zan, depositato ieri alla Camera dei Deputati. "È necessario un cambio culturale profondo nel nostro Paese, lo testimonia il clima con cui è stata accolta tale proposta, corredato da insulti e minacce all'Onorevole Zan, cui va la nostra solidarietà", sottolinea il dirigente sindacale. "Ma è proprio questo per noi il limite principale del ddl: riteniamo infatti - prosegue - ci sia uno squilibrio tra gli articoli rivolti all'attivazione della leva penale e quelli invece rivolti ad incidere sul cambiamento culturale di cui sopra". "La novità più rilevante del testo riguarda l'inclusione dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere e del genere tra i motivi di violenza e discriminazione che la legge si propone di contrastare. Ma - spiega Gallittu - restano le nostre perplessità su una risposta prevalentemente giustizialista, anche alla luce della sua inefficacia osservata in ambiti analoghi. Riteniamo - sottolinea - che la battaglia debba svolgersi in primis sul piano culturale, e siamo convinti che la leva penale non contribuisca a creare cultura e alla diminuzione dei reati". Per questo motivo il responsabile dell'Ufficio Nuovi diritti sostiene invece l'apprezzamento della Cgil sugli articoli del ddl dedicati alle politiche attive di contrasto, "che speriamo vengano ampliati ed enfatizzati nel dibattito parlamentare, soprattutto nella direzione di politiche di educazione al rispetto e alle differenze nelle scuole". (segue) (Rin)