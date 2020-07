Omofobia: Gallittu (Cgil), bene ddl Zan, ma è già un compromesso, no a modifiche a ribasso (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Cultura e percezione migliorano a fronte del riconoscimento di diritti: è stato così - ricorda - con le leggi su aborto, divorzio, unioni civili, e perciò sarebbe stato opportuno inserire questo provvedimento in un pacchetto di proposte che riconoscesse alcuni diritti fondamentali, dal pieno riconoscimento delle figlie e dei figli delle famiglie omogenitoriali al matrimonio egualitario, fino ad un più agevole procedimento per chi voglia accedere alla riassegnazione anagrafica del sesso". Per Gallittu "un'impostazione di questo tipo avrebbe dato un segno più deciso nella lotta agli stereotipi e verso una cultura di inclusione". Infine il dirigente sindacale si sofferma sugli "attacchi convergenti da alcune gerarchie cattoliche, del mondo sovranista, del cosiddetto femminismo radicale e dell'integralismo religioso, che pongono ancora una volta la questione della laicità dello Stato e della sua salvaguardia da interferenze del potere religioso". "La strada della legge - conclude Gallittu - sarà ardua e costellata di ostacoli provenienti da quegli ambienti, ma non sarà accettabile che una proposta che già rappresenta una soluzione di compromesso sia ulteriormente spinta al ribasso da questi attacchi". (Rin)