Ue: Commissione presenta misure a sostegno occupazione giovanile

- Misure a sostegno dell'occupazione giovanile. Sono quelle presentate oggi dalla Commissione europea che ha spiegato come la proposta sia costruita attorno a quattro filoni con l'obiettivo di rendere i sistemi più resistenti per il futuro e rafforzare l'occupazione agendo su tutti i fronti: rafforzando la garanzia per i giovani; rafforzando il futuro dell'istruzione e formazione professionale dell'Unione europea (Ifp); rinnovando lo slancio per gli apprendistati; nonché misure aggiuntive sostenere l'occupazione giovanile. Oggi la Commissione ha presentato anche l'Agenda europea per le competenze per la competitività sostenibile, l'equità sociale e la resilienza che stabilisce obiettivi quantitativi per le competenze da raggiungere entro i prossimi 5 anni. Le sue 12 azioni si concentrano sulle competenze per l'occupazione collaborando con gli Stati membri, le aziende e le parti sociali per lavorare insieme per il cambiamento, permettendo alle persone di intraprendere percorsi di apprendimento permanente e utilizzando il bilancio dell'Ue come catalizzatore per sbloccare investimenti pubblici e privati in abilità delle persone. (Beb)