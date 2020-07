Trasporto aereo: compagnia israeliana El Al cancella tutti i voli a causa sciopero piloti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia israeliana El Al ha cancellato tutti i voli previsti per oggi dopo che ieri sera il sindacato dei piloti ha annunciato uno sciopero a causa della crisi finanziaria della compagnia. Secondo il sito “Globes”, l’amministratore delegato di El Al, Gonen Usishkin, ha ordinato a tutti gli aerei della compagnia di tornare in Israele. Tutti i voli, compresi i voli passeggeri e merci, sono stati cancellati fino a nuovo avviso. El Al ha perso 140 milioni di dollari nel primo trimestre del 2020, secondo un rapporto della compagnia pubblicato ieri. Il sindacato dei piloti ha annunciato ieri sera che dopo l’amministrazione della compagnia non ha rispettato gli accordi firmati con il sindacato meno di un mese fa, sottolineando che i proprietari della compagnia non sono in grado di salvare l’azienda dall’attuale situazione. Alla base dello scontro tra i piloti e la compagnia vi è anche il rifiuto da parte di El Al di trasferire i piloti di Boeing 737 su aerei Dreamliner per voli cargo e passeggeri.(Res)