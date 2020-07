Polonia: presidente Duda visita soldati che hanno partecipato a Defender-Europe 20 Plus (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente polacco ha dichiarato di ritenere un errore ritirare le truppe statunitensi dall'Europa. Trump ha deciso di ritirare dalle basi tedesche circa 9.500 militari, una riduzione consistente rispetto agli attuali 34mila effettivi dispiegati in Germania. Le autorità di Varsavia, che chiedono da tempo di poter ospitare una nuova struttura Usa sul proprio territorio, il cosiddetto “Fort Trump”, accoglierebbero volentieri le truppe statunitensi in uscita dal paese vicino. Trump ha detto che alcune delle truppe ritirate dalla Germania saranno effettivamente inviate in Polonia, mentre altre rientreranno negli Stati Uniti. (Vap)