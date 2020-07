Ostia: Zannola (Pd), il complotto delle siringhe per nascondere il flop sul lungomuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo i materassi, i frigoriferi, i chiodi arrugginiti ecco il complotto delle siringhe sulle spiagge! Ennesima boutade del M5s capitolino in trasferta estiva a Ostia che pare anche tentare per un attimo di porsi un problema per il possibile aumento di consumo di eroina a Roma, ma in realtà lascia trapelare che ci troviamo di fronte a una ritorsione contro un'amministrazione che per prima e dopo decenni avrebbe abbattuto il lungomuro". Così in un post su Facebook il consigliere del Pd capitolino Giovanni Zannola. "Un altro complotto, insomma. Considerazioni: la storia dei complotti ormai sa di stantio, se siete a corto di nuove scuse, provate invece a usare bene la vagliatrice per pulire come si deve, a fondo e con costanza le spiagge; avete abbattuto il lungomuro? Nessuno se n'è accorto in verità, a meno che per lungomuro non intendiate i chioschi in legno delle spiagge libere, pagati in parte con fondi pubblici, lasciando poi i detriti ad arrugginire nella sabbia? Il famoso complotto dei chiodi arrugginiti - aggiunge Zannola - Complimenti davvero: spiagge libere pericolose senza attrezzature, senza vigilanza, senza la possibilità di prendere neanche un caffè. Dignità e benessere dei cittadini, questi sconosciuti. Complotti e bugie. Il M5s ha scambiato il mare di Roma per un set cinematografico dove realizzare un film di fantascienza che uscirà nelle sale durante il 2021. La buona notizia sarà il lieto fine: il termine del loro mandato nel 2021 e Roma e il suo litorale potranno finalmente tornare a vivere", conclude.(Com)