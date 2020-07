Mafia: blitz tra Italia e Germania, 46 misure cautelari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’indagine è stata avviata nel maggio 2018 successivamente alla concessione del benefico della detenzione domiciliare, per ragioni di salute, a Raffaele Bevilacqua, già condannato per associazione di tipo mafioso nel procedimento "Leopardo", che tra la fine degli anni ’80 e i primi anni del 2000 era non solo componente del direttivo della Democrazia Cristiana e ritenuto in strettissimi rapporti con Salvo Lima, ma anche al vertice di Cosa Nostra ennese per diretta investitura di Bernardo Provenzano. Bevilacqua è stato, inoltre, condannato all’ergastolo per essere stato riconosciuto mandante, insieme a Francesco “Ciccio” La Rocca, dell’omicidio di Domenico Calcagno perpetrato a Valguarnera Caropepe nel maggio del 2003. Secondo i carabinieri del Ros, Bevilacqua, nonostante la lunga detenzione in regime di “carcere duro”, il quale, non appena ritrovata la “libertà”, avrebbe ripreso immediatamente la direzione della famiglia mafiosa con il fondamentale apporto dei suoi familiari. L’appartamento di Catania - presso il quale egli era ristretto ai domiciliari, sarebbe diventato crocevia di incontri con altri storici affiliati nel corso dei quali venivano decise strategie e progettate le azioni da compiere. (Ren)