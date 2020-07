Scuola: Azzolina, a settembre in classe in sicurezza su tutto territorio nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel mese di settembre 2020, "le attività didattiche riprenderanno in presenza e in sicurezza su tutto il territorio nazionale, nel rispetto di quella cornice dentro cui ci stiamo muovendo che sono le indicazioni finalizzate alla prevenzione del contagio contenute nel Documento Tecnico, elaborato dal Comitato tecnico scientifico (Cts) istituito presso il dipartimento della Protezione civile, approvato in data 28 maggio 2020 e successivamente aggiornato". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina, durante un'audizione in Senato. "Con decreto del ministro dell’istruzione del 26 giugno 2020 - ha aggiunto - abbiamo varato, dopo un lungo ed attento confronto con tutti gli attori coinvolti nel sistema nazionale di istruzione e formazione, delle Linee guida per la riapertura delle istituzioni scolastiche. Le singole scuole saranno chiamate ad operare nel rispetto di un complesso equilibrio tra sicurezza, benessere socio-emotivo di studenti e personale scolastico, qualità dei contesti e dei processi di apprendimento e rispetto dei diritti costituzionali alla salute e all’istruzione". (Rer)