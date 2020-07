Energia: Polonia, governo sottolinea la "vittoria diplomatica e giudiziaria su Gazprom" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gazprom ha informato oggi di aver trasferito a favore della polacca Pgning 1,5 miliardi di dollari a rimborso del sovrapprezzo nella vendita di gas fornito dal primo novembre 2014. . Nella nota Gazprom ha ribadito di non condividere la decisione e d'altronde ha già fatto formalmente appello a inizio aprile. Dopo il lodo del 30 marzo, a metà aprile Pgnig ha reso noto di aver concluso con Gazprom un allegato al cosiddetto contratto di Yamal nel quale si stabilisce che Gazprom avrebbe versato la quota summenzionata. Nell'allegato vengono anche precisate le regole per definire la nuova formula di prezzo per l'acquisto del gas. Pgnig ha fatto sapere già a inizio aprile che, come da prassi, l'impugnazione della decisione del tribunale arbitrale non avrebbe avuto alcuna influenza sull'esecuzione della decisione medesima. La Corte d'appello di Stoccolma potrà inoltre intervenire esclusivamente con un giudizio di forma e non di merito. (Vap)