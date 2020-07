Energia: Eni effettua nuova scoperta a gas nel Mar Mediterraneo egiziano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Eni avvierà, assieme ai partners BP e Total e in coordinamento con l’Egyptian Petroleum Sector, le opzioni di sviluppo della nuova scoperta che saranno mirate ad accelerare la rapida messa in produzione mediante la massima sinergia con le infrastrutture già presenti nell’area. In parallelo alle attività di delineazione e sviluppo di questa nuova scoperta, Eni continuerà anche l’esplorazione nella “Great Nooros Area” con la perforazione nell’anno di un altro pozzo esplorativo denominato Nidoco NW-1 DIR, situato nella concessione Abu Madi West.Nella nota Eni sottolinea che la scoperta di Bashrush è una nuova conferma di come la strategia esplorativa “incrementale”, mirata su opportunità ad alto valore e capaci di garantire un rapido sviluppo delle nuove scoperte attraverso le infrastrutture esistenti, stia continuando a fornire risultati concreti e tangibili. Nella concessione di North El Hammad, che è in partecipazione con Egyptian Natural Gas Holding Company (Egas), Eni detiene il 37,5 per cento di interesse nella concessione e il ruolo di operatore, Bp detiene il 37,5 per cento e Total il 25 per cento della quota del gruppo contrattuale. Eni è presente in Egitto dal 1954, dove opera tramite Ieoc Production BV. Nel 2020 la produzione netta di Eni nel paese è stata di circa 280.000 barili di olio equivalente al giorno. (Com)