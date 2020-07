Imprese: Viking Link, Sace con Simest, Bnp e Hsbc per primo finanziamento Eca green in Ue (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stando alla nota, a Prysmian, azienda italiana leader specializzata nella produzione di cavi per applicazioni nel settore dell'energia e delle telecomunicazioni e di fibre ottiche, sono state affidate a seguito di una gara internazionale da parte di National Grid, progettazione, fabbricazione, installazione, collaudo e messa in servizio di cavi onshore e offshore. Il tutto sarà realizzato con tecnologia made in Italy: in particolare i cavi sottomarini saranno sviluppati e prodotti nello stabilimento di Arco Felice (Napoli). L’operazione, prosegue la nota, contribuisce in modo significativo alla realizzazione di un progetto infrastrutturale d’importanza strategica per il Regno Unito e la Danimarca, che sarà realizzato entro il 2023 e migliorerà l'efficienza degli impianti di produzione e delle reti di trasmissione di energia elettrica dei due paesi consentendo di incrementare la sicurezza delle forniture di elettricità e concorrendo a raggiungere i target nazionali di emissioni. Dal 2030, il 90 per cento dell’elettricità proveniente dalle interconnessioni di National Grid sarà a emissioni zero. Il progetto, incluso nella lista dei progetti di interesse comune dell’Unione europea, è parte integrante di un sistema di tre interconnessioni elettriche sottomarine realizzate per sostenere la trasformazione e l’upgrade della rete elettrica inglese. (segue) (Com)