Imprese: Viking Link, Sace con Simest, Bnp e Hsbc per primo finanziamento Eca green in Ue (3)

- “Siamo orgogliosi di aver sostenuto National Grid nella strutturazione di questo finanziamento tailor made sostenuto dalle Eca per l’interconnessione Viking Link: si tratta del primo green loan mai perfezionato che ha visto il coinvolgimento di più Export credit agency”, ha commentato Renaud-Franck Falce, head of capital merkets per Bnp Paribas di Emea, aggiungendo che l’operazione dimostra “chiaramente che il sostegno e il finanziamento delle Eca sono pienamente compatibili con le pratiche di green lending, uno schema che può essere replicato in futuro per altri progetti legati alla sostenibilità”. Richard Hodder, global head of export and asset finance e head di Emea Infrastructure, ha dichiarato che “Hsbc è molto orgogliosa di aver sostenuto National Grid e di aver partecipato a questo progetto di fondamentale importanza: beneficeranno dell’interconnessione le reti elettriche sia del Regno Unito che della Danimarca, ed il progetto consentirà un uso più efficace delle energie rinnovabili”. (segue) (Com)